Virtus Bologne : Cordinier de retour, Teodosic blessé et forfait contre Bourg

Après avoir perdu à Milan mercredi, la Virtus Bologne a retrouvé la victoire ce dimanche dans le championnat italien. L'équipe de Sergio Scariolo s'est imposée 90-81 à Reggio Emilia. Déjà productif face à Milan, Mouhammadou Jaiteh (14 points à 6/8 aux tirs et 9 rebonds pour 25 d'évaluation en 23 minutes) s'est encore approché du double-double. Autrement, arrêté depuis le mois dernier en raison d'une entorse de la cheville, Isaïa Cordinier (5 points à 2/5 en 12 minutes) a retrouvé la compétition.

Teodosic à l'arrêt pour 20 jours

Mais une mauvaise nouvelle chasse la bonne pour la Virtus qui a perdu son maestro Milos Teodosic (18 points et 9 passes décisives pour 22 d'évaluation en 28 minutes). Le meneur serbe a glissé sur un autocollant publicitaire, entraînant une hyper-extension du genou gauche, comme cela avait été le cas pour l'intérieur de l'équipe, Ekpe Udoh. Son arrêt est estimé à une vingtaine de jours. Il va donc manquer la réception de la JL Bourg pour la neuvième journée de l'EuroCup ce mercredi.



Good win, but all of our thoughts go to our leader!

Fingers crossed brate pic.twitter.com/5gBgoYXi98