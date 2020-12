Virtus Bologne : Obradovic, Banchi et Scariolo candidats pour succéder à Djordjevic

EUROCUP

Crédit photo : Fenerbahçe Istanbul

Lundi soir, la Virtus Bologne a annoncé l'éviction de l'entraîneur Sasha Djordjevic, ainsi qu'une partie de son staff. Pour avoir critiqué cette décision sur les réseaux sociaux, le meneur serbe Stefan Markovic devrait suivre.

Pour le remplacer, le célèbre club italien, qui vise un retour en EuroLeague à court terme, souhaite attirer un grand nom du basketball européene. La Repubblica a ainsi annoncé que le Serbe Zeljko Obradovic, l'Italien Sergio Scariolo et l'Italien Luca Banchi sont candidats. Le premier, considéré comme le plus grand entraîneur européen de tous les temps, est libre depuis l'intersaison et son départ du Fenerbahçe Istanbul. Le deuxième est coach de la sélection espagnole en parallèle. Le troisième est sans activité depuis un an et son licenciement du Lokomotiv Kuban Krasnodar.

En attendant, c'est Cristian Fedrigo qui coachera l'équipe chez l'AS Monaco ce mercredi en EuroCup.