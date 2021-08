Vu à Nanterre la saison dernière, Tyler Stone rallie Bourg-en-Bresse et clôt le recrutement

BETCLIC ÉLITE

Il était déjà la dernière pièce du puzzle à Nanterre l'an passé, il l'est de nouveau à Bourg-en-Bresse cette année. Tyler Stone (2,03 m, 29 ans) complète l'effectif bressan. Dans les Hauts-de-Seine, l'ailier-fort américain valait 11,1 points à 42% aux tirs (dont 31% à 3-points), 4,7 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 minutes et 35 matchs toutes compétitions confondues (19 matchs de Jeep ELITE, 16 d'EuroCup). Il a pourtant été loin de faire l'unanimité en banlieue parisienne, laissant une copie globale somme toute décevante à l'issue de la saison.



En paraphant un contrat d'un an avec Bourg-en-Bresse, le natif de Memphis (Tennessee) trouve aussi un peu de stabilité en restant dans un même pays deux années de suite pour la première fois de sa carrière (Turquie, la Grèce, le Japon, Israël, l'Italie, la Russie et Porto-Rico). Dans l'Ain, le nouveau poste 4 apportera son expérience de la compétition européenne (30 matchs à son compteur).

Bon attaquant mais pas un shooteur d'élite pour un poste 4, bon rebondeur, Tyler Stone est aussi capable d'évoluer à plusieurs postes (3, 4 voire 5 à de rares exceptions).

Effectif de la JL Bourg 2021/22 :

Meneurs : Axel Julien, 1,85 m, 28 ans (FRA), Hugo Benitez, 1,87 m, 20 ans, (FRA)

Axel Julien, 1,85 m, 28 ans (FRA), Hugo Benitez, 1,87 m, 20 ans, (FRA) Arrières : C.J. Harris, 1,91 m, 30 ans (USA), Rasheed Sulaimon, 1,94 m, 27 ans (USA/NIG)

C.J. Harris, 1,91 m, 30 ans (USA), Rasheed Sulaimon, 1,94 m, 27 ans (USA/NIG) Ailiers : Maxime Courby, 2,00 m, 30 ans (FRA), Maxime Roos, 2,02 m, 26 ans (FRA)

Maxime Courby, 2,00 m, 30 ans (FRA), Maxime Roos, 2,02 m, 26 ans (FRA) Ailiers-forts : Pierre Pelos, 2,05 m, 28 ans (FRA), Tyler Stone, 2,03 m, 29 ans (USA)

Pierre Pelos, 2,05 m, 28 ans (FRA), Tyler Stone, 2,03 m, 29 ans (USA) Pivots : JaCorey Williams, 2,03 m, 25 ans (USA), Eric Mika, 2,08 m, 26 ans (USA)

JaCorey Williams, 2,03 m, 25 ans (USA), Eric Mika, 2,08 m, 26 ans (USA) Coach : Laurent Legname

Adversaires la saison dernière, Tyler Stone va retrouver Maxime Courby et Pierre Pelos dans les prochains jours à Ekinox (photo : Jacques Cormarèche)