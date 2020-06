Wesley Saunders dans le viseur de l'AS Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Vanoli Cremona

Toujours en quête de sa première recrue de l'intersaison, l'AS Monaco s'intéresserait de près à la situation de Wesley Saunders (1,96m, 27 ans) selon Emiliano Carchia de Sportando. Poste 2/3 passé par la Finlande et l'Italie, il découvrirait ainsi le championnat de France.

AS Monaco is showing serious interest in Wesley Saunders, a source told @Sportando.

The American forward spent the past two seasons in Cremona averaging 14 points, 5.9 rebounds and 3.4 assists in Serie A in 2019-2020. — Emiliano Carchia (@Carchia) June 20, 2020

Formé à l'Université de Harvard entre 2011 et 2015, il a terminé quatrième meilleur scoreur de l’histoire de sa faculté. Lors de sa dernière année universitaire, il compilait 16,6 points, 6,1 rebonds et 4,3 passes décisives. Au sortir de ce cursus, l'américain a évolué en D-League entre 2015 et 2017. D'abord avec les Westchester Knicks avec qui il a disputé 33 rencontres, puis avec Windy City Bulls après un court intermède chez les Austin Spurs.

Ce n'est qu'en 2017/18 que Wesley Saunders découvre l'Europe. Recruté par le club allemand de Goettingen, il a finalement été coupé à la suite de l'examen médical. C'est en Finlande, avec les Joensuun Kataja Basket qu'il va débuter son expérience européenne. Une expérience plus que concluante puisqu'il tournait à 15,4 points à 57,2% de réussite aux tirs dont 40,4% à 3-points, 7,6 rebonds et 2,6 passes décisives pour 21,3 d'évaluation. À noter qu'il s'est également frotté à la Basketball Champions League lors de ce passage finlandais. Il a par la suite rejoint l'Italie et le Vanoli Cremona où il a confirmé quelque peu son potentiel qui n'avait pas encore éclaté au grand jour. Joueur polyvalent, capable d'évoluer en tant qu'arrière mais aussi dans l'aile, il a compilé 14 points, 6 rebonds et 3,4 passes décisives pour 15,8 d'évaluation.