Wilfried Yeguete (Monaco) : "Je pense qu'on a une équipe pour aller jusqu'au bout"

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après être allé chercher la première qualification de son histoire en demi-finale de l'EuroCup, ce mardi, l'AS Monaco doit aller de l'avant et préparer les prochaines échéances. Au micro de Monaco Info, l'intérieur Wilfried Yeguete revient sur cette belle qualification et sur ces matches intenses contre le Budocnost Podgorica :

"C'était un match solide, on a fait un match correct collectivement. On s'est battu jusqu'à la fin, c'est une très bonne équipe contre qui on a joué. (...) On était dos au mur, on a perdu à domicile la semaine dernière, on savait qu'il fallait gagner là bas pour avoir un troisième match chez nous."

Avec cette qualification, Wilfried Yeguete & co marquent l'histoire du club. L'ancien joueur des Florida Gators (NCAA) ne veut pas s'arrêter là :

"Première oui, c'est une bonne chose, mais on sait que le chemin n'est pas encore fini, je pense qu'on a vraiment une équipe pour aller jusqu'au bout et je pense qu'on va se regrouper demain (ce vendredi) et se préparer pour la semaine prochaine tout en passant par le match de ce week-end contre Orléans."

Pour la première de son histoire, la #RocaTeam atteint le dernier carré d’@EuroCup



Bravo aux Roca Boys pour cette qualification historique pic.twitter.com/KSbco0l2uE — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) March 31, 2021

Car là semble l'objectif : le titre final. Après Damien Inglis, c'est au tour de l'ancien joueur du GET Vosges de le repéter :

"On a une équipe soudée, on a de très bons joueurs, on peut être très bon défensivement. Je pense même qu'en étant concentré, on peut être la meilleure défense de l'EuroCup donc je pense qu'on a nos chances."

Avant d'attaquer cette demi-finale contre Gran Canaria, avec le match aller mardi à 19h, Monaco devra passer par le match contre Orléans ce samedi à 17h15