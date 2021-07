Will Cummings proche des Metropolitans 92

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Alors que l'histoire entre Jurij Zdovc et les Metropolitans 92 va bientôt prendre fin, le club des Hauts-de-Seine continue de plancher pour construire son effectif pour la saison prochaine. Selon les informations de Sportando, Boulogne-Levallois devrait récupérer le meneur Will Cummings (1,86 m, 28 ans), joueur du Lokomotiv Kuban en 2020-2021. Sur place, il formerait un excellent duo de meneur/arrière avec David Michineau.

Le natif de Jacksonville en Floride est reconnu pour ses qualités de scoreur. Après une belle saison première saison complète en Europe à l'Aris Salonique en Grèce, il a par la suite connu trois saisons d'EuroCup, en quatre ans. La première avec le Darussafaka Istanbul, en 2017-2018 (avec le titre au bout), puis les deux suivantes, après intervalle d'un an à Oldenbourg en Allemagne en 2018-2019 où il a fini meilleur marqueur, avec le Lokomotiv Kuban Krasnodar. Sur 43 matches de VTB League et EuroCup en 2020-2021, l'ancien pensionnaire de l'Université de Temple (NCAA) tournait à 12,5 points à 47,2% de réussite aux tirs (dont 37,7% à 3-points), 1,9 rebond et 3 passes décisives en 23 minutes en sortie de banc.

Le Floridien a notamment affronté deux fois les Metropolitans au Top 16 de l'EuroCup en 2020-2021. S'il est passé à côté du match aller (4 points à 2/9 aux tirs et 3 passes décisives pour -1 d'évaluation en 20 minutes), il a cartonné au retour (18 points à 4/6 aux tirs et 9/9 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 8 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 24 minutes). De quoi convaincre le vice-président Alain Weisz et son futur entraîneur (Vincent Collet ?) de le faire venir.

L'effectif prévisionnel des Metropolitans 92 en 2021-2022 :