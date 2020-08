Zvezdan Mitrovic : "La mission s'annonce plus difficile que lors de mes débuts à Monaco"

Désormais à Bormio, en Italie, l'AS Monaco entre dans le vif du sujet de la préparation de la saison 2020/21. L'entraîneur Zvezdan Mitrovic, de retour au club où il a été révélé entre 2015 et 2018, espère trouver une belle alchimie au sein de son équipe afin d'être compétitif. Il fait le point sur le site Internet de son club :

"D'une certaine façon, la mission s'annonce plus difficile que lors de mes débuts à Monaco. Le niveau des joueurs n'est pas le même, probablement, et il y a plus d'attente autour de l'équipe. Durant les semaines de coupure, nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure façon de construire l'équipe, en fonction de nos moyens. Comme entraîneur, j'essaye toujours de trouver les meilleurs systèmes, les meilleures adaptations. A mes yeux, le plus important est de trouver les meilleurs systèmes, la meilleure alchimie entre les jeunes joueurs et les gars d'expérience. Ceci est la clé. Si je trouve les bons schémas, si l'entente dans le groupe s'effectue comme je l'espère, alors nous aurons de quoi être optimistes. Nous avons la qualité, elle est là."