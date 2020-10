Zvezdan Mitrovic : "Le Lokomotiv Kuban a le niveau EuroLeague"

Après être tombé de peu chez la Virtus Bologne samedi dernier, l'AS Monaco accueille une autre grosse cylindrée de l'EuroCup ce mercredi. A 18h, l'équipe de Zvezdan Mitrovic va affronter le Lokomotiv Kuban Krasnodar qui possède le même bilan que la Roca Team (3 victoires et 1 défaite).

Avec l'ancien joueur NBA (294 matchs) Jordan Crawford en meilleur marqueur (15,8 points), le meneur Will Cummings, le pivot Alan Williams (19,3 d'évaluation), le nouveau venu Kevin Hervey (21,5 d'évaluation sur les deux premiers matchs) ou les internationaux lituaniens Mantas Kalnietis (photo) et Mindaugas Kuzminskas, la formation russe peut compter sur une très belle équipe, sur le papier.

"Le Lokomotiv a le niveau EuroLeague et fait partie des favoris de la compétition, au même titre que Virtus Bologne, c'est aussi l'un des plus gros budgets de l'épreuve. Kuban Krasnodar est très performant en attaque, quand cette équipe score 87 points ou plus, généralement elle s'impose. Nous devrons donc être très impliqués en défense et donner le meilleur de nous mêmes pour viser la victoire. C'est un gros challenge pour mon équipe."