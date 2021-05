Zvezdan Mitrovic : "On a fait quelque chose d'extraordinaire cette saison"

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vendredi soir, l'AS Monaco a remporté l'EuroCup en s'imposant lors du match retour de la finale à Kazan. Une sacrée performance pour la Roca Team qui évoluait en Nationale 2 masculine (quatrième division) il y a seulement neuf ans de cela. Surtout, l'ASM ne présentait sans doute pas cette saison le meilleur effectif de sa courte histoire au niveau européen, de l'aveu même de l'un des taulier du club depuis sa montée en première division, Dee Bost. Avec un effectif limité à huit professionnels confirmés plus le rookie Rudy Demahis-Ballou (7 minutes vendredi soir), l'équipe de la Principauté a remporté six matches de playoffs de suite après sa défaite inaugurale en quarts de finale contre le Buducnost Podgorica (76-77). Quatre de ses six succès ont été acquis avec seulement une possession d'avance, comme vendredi soir (83-86).

Après s'être fait évincé de l'ASVEL, l'entraîneur Zvezdan Mitrovic a fait le choix de revenir à Monaco où il avait précédemment coaché entre 2015 et 2018. Son retour aura été plus que réussi avec ce premier titre d'envergure à la clé.

"Je pense que mon équipe a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire cette saison, a-t-il avoué, tout sourire, devant la presse après le match. Vous connaissez l'histoire : comment nous avons commencé, comment nous avons joué avec un effectif aussi court. Mais vous avez vu ce (vendredi) soir que nous jouons vraiment dur les 40 minutes de tous les matchs. Nous donnons notre maximum. Bien sûr que je suis heureux. Peut-être que demain (samedi) je pourrai mieux parler. Je suis encore un peu sous le choc, mais heureux."

Dee Bost : "C'est tellement spécial"

Joueur emblématique de la Roca Team depuis la saison 2016-2017, le meneur et capitaine Dee Bost était également aux anges après la rencontre.

"C'est tellement spécial! C'est spécial parce que, avant la saison, personne ne pensait que nous serions capables de faire ça. Personne! Si vous demandiez à quelqu'un en Europe, si vous demandiez à quelqu'un n'importe où, ils ne diraient jamais Monaco. Mais c'est le cas. (C'est) Spécial pour nous parce que nous connaissons le travail que nous avons accompli. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons connu de bons et de mauvais moments, mais c'est spécial. Respect à UNICS Kazan, ils ont de grands joueurs."

Monaco a bien célébré ce titre historique avant de se remettre en route pour la principauté, pour sans doute continuer la fête pour quelques heures encore. Avant de reprendre le travail - prochain match dimanche prochain contre Gravelines-Dunkerque - avec l'objectif de faire le doublé dans quelques semaines en remportant le titre de champion de France, soit en terminant premier de la saison régulière soit en gagnant le Final 8.