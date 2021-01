Zvezdan Mitrovic (Monaco) : "À Badalone, la menace vient d'un peu partout"

C'est la rencontre au sommet du groupe E du Top 16 de l'EuroCup. La Joventud Badalone reçoit l'AS Monaco, l'autre équipe invaincue de ce groupe. Le vainqueur de la rencontre ferait un grand pas vers la qualification et prendrait une option sur la première place, permettant un meilleur tirage pour les quarts de finale. La défense de la Roca Team devra se préparer à affronter une attaque de feu, avec un danger qui vient de tous les côtés.

"Ils ont six joueurs qui tournent à dix points ou plus, c'est dur d'échafauder un plan, il faut être vigilant dans tous les secteurs, annonce l'entraîneur de l'ASM Zvezdan Mitrovic. Badalone possède beaucoup de taille, c'est le favori de notre groupe du Top 16. De notre coté, on va essayer de confirmer les belles prestations face à Nanterre et Malaga".