Zvezdan Mitrovic (Monaco) avant la finale contre Kazan : "Jusqu'ici, jouer contre les favoris nous a plutôt réussi"

Crédit photo : Sebastien Grasset

Zvezdan Mitrovic a vécu beaucoup de choses avec l'AS Monaco. De la montée en Jeep ELITE en 2015, à la finale de l'EuroCup, cette année, le technicien monténégin est fier du parcours accompli. Avant le début des finales de l'EuroCup, ce mardi, il revient sur le parcours de la Roca Team cette saison pour le site de l'EuroCup :

"Quand on est monté en Jeep ELITE à l'époque, on ne pensait pas du tout à ça (faire une finale européenne). (...) On a commencé à y penser seulement après le Top 16. Quand on a vu notre groupe, le seul objectif était d'atteindre le Top 16. (...) Après ça, quand on a vu le programme des playoffs et qu'on évitait l'UNICS Kazan, le Lokomotiv (Kuban Krasnodar) et la Virtus Bologne, on s'est dit qu'on pouvait aller au bout."

Mitrovic revient aussi sur les deux confrontations contre Gran Canaria et notamment sur le panier de Rob Gray qui a donné la qualification à ses hommes lors du match retour :

"A chaque fois, les fins de match étaient dramatiques, mais à chaque fois on a dominé. Mais dans les deux matches, on leur a laissé la chance de revenir. (...) On a préparé cette situation (le tir de Rob Gray) à l'entraînement, le matin même. On avait déjà été dans ce genre du situation contre Budocnost (Podgorica), (Mathias) Lessort avait tout bien fait, mais son tir n'était pas rentré. Cette fois nous avions opté pour Rob Gray ou J.J. O'Brien. (...) Gray a mis le shoot, mais Gran Canaria a failli envoyer le match en prolongation. Chaque dixième de seconde compte."

Une qualification en @EuroLeague validée pour la saison prochaine Avant, la #RocaTeam va disputer une finale @EuroCup historique @UnicsBasket À partir du 27 avril Un grand trophée est à aller chercher

L’analyse

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) April 21, 2021

L'entraîneur de l'ASM loue la qualité de ses joueurs :

"Tous les gars ont fait d'excellents efforts, tout au long de la saison. Ils ont joué avec coeur, les relations dans l'équipe sont bonnes, on abandonne jamais et on joue tous les matches au maximum. Et puis, plusieurs joueurs peuvent se montrer dans les gros moments d'un match."

Le champion d'Ukraine 2009 finit par parler de l'UNICS Kazan et de la finale qui arrive :

"L'UNICS de cette année est vraiment une grosse équipe, ça va être très dur. Ils nous sont assez similaires, mais ils ont plus de qualités individuelles, surtout offensivement et ils ont progressé en défense. Scorer 107 face à Bologne vous montre à quel point ils sont bons. (...) Je pense que l'intensité sera la clé, la motivation aussi. (...) Je dirais que l'UNICS est favori, mais jusqu'ici, jouer contre les favoris nous a plutôt réussi. On va donner le meilleur de nous même."

Rendez-vous ce mardi soir à 18h30 pour le premier match de la finale de l'EuroCup entre Monaco et l'UNICS Kazan.