Zvezdan Mitrovic élu coach de la saison en EuroCup

Il nous avouait en décembre avoir du faire avec le plus petit budget de ses quatre dernières saisons à l'AS Monaco. Pourtant, l'entraîneur monténégrin Zvezdan Mitrovic (51 ans) a conduit la Roca Team au titre en EuroCup, accédant du même coup à l'EuroCup.

Après avoir terminé première de son groupe au Top 16 de l'EuroCup devant Badalone, Nanterre et Malaga, l'équipe de la principauté a créé l'exploit en remportant six matches de suite en playoffs après sa défaite initiale de 1 point (76-77) contre le Buducnost Podgorica. Quatre de ces rencontres ont été remportées avec une seule possession d'avance. Le signe de fins de rencontre maîtrisées.

Zvezdan Mitrovic, déjà élu coach de la saison en Ukraine en 2009, va-t-il maintenant être élu coach de la saison en Jeep ELITE ? Sans doute. Mais lui voudra surtout remporter son deuxième titre de champion de France, après celui de 2019 à l'ASVEL, mais surtout son premier avec l'AS Monaco. Avant de prolonger l'aventure au pied du Rocher ?

With no surprise and after a splendid season, @ASMonaco_Basket's Head Coach Zvezdan Mitrovic has been named Coach of the Year for the 2020/21 season! #RoadToGreatness pic.twitter.com/2C5LHs1c0b