AskASVEL Héléna Ciak et Livio Jean-Charles en live avec les fans

Crédit photo : Infinity Nine Media Sébastien Grasset

"On est tous logés à la même enseigne..." Lors d'un live avec les fans, les intérieurs de l'ASVEL féminin, Héléna Ciak, et masculin, Livio Jean-Charles, ont répondu aux questions des fans ce mardi 31 mars. Un échange intéressant et tout en sourire ! On apprend notamment qu'Héléna Ciak aimerait un jouer évoluer en WNBA.