[Vidéo] Éternelle Céline Dumerc : un récital en EuroLeague à 39 ans

Et dire qu'elle comptait initialement prendre sa retraite au terme de la saison dernière... Repartie pour un tour, si ce n'est plus, Céline Dumerc (39 ans) a entretenu sa légende mercredi contre le Dynamo Koursk.

Si elle confiait la semaine dernière à l'AFP que ne jamais avoir disputé la finale de l'EuroLeague était « la petite déception de sa carrière », la septuple championne de France continue à imprimer sa marque dans la compétition reine. Déjà décisive mercredi dernier lors de l'exploit sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul (11 points à 4/11, 3 rebonds et 4 passes décisives), Cap's a remis ça face à l'armada russe (78-75) : 16 points à 6/12, 5 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception pour 19 d'évaluation en 27 minutes. De quoi célébrer avec le public de Mont-de-Marsan, une communion qui lui avait tant manqué l'année dernière et l'avait poussé à revenir sur sa décision de prendre sa retraite...

