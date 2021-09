[Vidéo] L'inside de Schio - Bourges ; les Tango tournées vers l'EuroCup

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Mercredi soir, Bourges s'est incliné contre Schio (69-57). A cause de cette défaite, les Tango ne joueront pas l'EuroLeague féminine pour la première fois depuis 26 ans. Elles seront en revanche reversées en EuroCup, compétition qu'elles ont gagné en 2016. Le club berruyer, avant le dernier match du tour préliminaire contre Valence, a déjà un objectif en tête : remporter l'EuroCup et revenir plus fort en EuroLeague.

Voici la vidéo inside du match contre Schio, avec les mots dans les vestiaires de l'entraîneur Olivier Lafargue et de son assistant Jérôme Authier :