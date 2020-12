[Vidéo] Les 14 paniers de Marine Johannès en 1 minute

Auteure de 38 points à 14/22 aux tirs dont 6/11 à 3-points, Marine Johannès n'a pu empêcher la défaite de l'ASVEL contre Prague (79-80) jeudi soir en EuroLeague. Il n'empêche que la Normande a fait le show à Istanbul. Voici ses 14 panier marqués, en 65 secondes. C'est beau.

Les highlights plus complets sont à voir ici :

U-N-R-E-A-L @MarineJ5 erupts for a career-high PTS and the Full Highlights are just RIDICULOUS #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/ynFeqodftN