[Vidéo] Sandrine Gruda a brillé pour la reprise de l'EuroLeague

19,3 points (à 69%), 7 rebonds et 22,3 d'évaluation : Sandrine Gruda a été dominante pour la reprise de la saison d'EuroLeague. Après des débuts timides lors du premier match contre Ekaterinbourg, son ancienne équipe (9 points), l'intérieur de Schio est montée en puissance face à Riga (21 points) pour arracher une victoire précieuse, avant de tout exploser contre Gérone malgré la défaite (28 points, 11 rebonds, 37 d'éval'). Malgré le bilan négatif des joueuses de Pierre Vincent lors de cette première bulle (1 v. - 2 d.), la leader des Bleus prouve, à 33 ans, qu'elle est toujours au sommet de son art. Voici ses highlights.

Bubble @Sandrine_Gruda was on another level .



19.3 ppg - 7.0 rpg

@familaschio | #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/c5ft2qnbO2