Aby Gaye déjà coupée par Sopron

Une défaite et un contrat coupé. En l'espace de 24 heures, la pivot Aby Gaye (1,95 m, 27 ans) a affronté et perdu contre son ancien club de Basket Landes mercredi soir avant de voir son contrat rompu dans la journée. L'annonce a été publiée sur le compte Twitter du club hongrois. Quelques mois après avoir posé ses valises à Sopron, l'internationale française Aby Gaye doit à nouveau plier bagage. Pour sa première expérience professionnelle à l'étranger, elle a tourné à 4 points à 44,6% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 0,9 contre en 17 minutes. Reste à savoir où elle rebondira, alors que plusieurs clubs de LFB cherchent à se renforcer (ASVEL, BLMA...).

Elválnak útjaink Abyvel, akinek ezúton is minden jót kívánunk a jövőre nézve! https://t.co/hdY3zc6wO6

Parting ways with Aby. We wish you all the best for the future! @Aby_Gaye14 @EuroLeagueWomen pic.twitter.com/Sjjc13hbxy