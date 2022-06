Aleksandra Crvendakic rejoint le champion d'Espagne, Salamanque

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Deux ans après son arrivée à l'ASVEL Féminin, Aleksandra Crvendakic (1,88 m, 26 ans) quitte le club et signe à Salamanque, au CB Perfumerias Avenida. En deux ans sous les couleurs lyonnaises, l'internationale serbe a été très performante, en tournant cette saison à 10,1 points à 40,6% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,3 interception pour 12,3 d'évaluation en 28 minutes. Cependant, elle n'aura jamais gagné de titre collectif, à l'image de la finale de LFB perdue cette année contre Bourges 3 manches à 0. Désireuse de retrouver l'EuroLeague qu'elle a manqué cette saison, cette poste 3/4 rejoint l'un des plus grands clubs espagnols, qui a fini troisième d'EuroLeague et champion d'Espagne cette saison.

Déjà dotée d'une riche expérience avec plusieurs saisons à son actif en EuroLeague ainsi qu'une médaille d'or au championnat d'Europe 2021, elle vient renforcer une armada espagnole déjà bien fournie. A Salamanque, elle retrouvera Roberto Iniguez (54 ans), coach qu'elle a connu de 2017 à 2019 à Sopron en Hongrie.