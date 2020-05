Alina Iagupova élue MVP de l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Pour sa première saison sous le maillot du Fenerbahce Istanbul, l'arrière/ailière Alina Iagupova (1,86 m, 28 ans) a été sensationnelle et est récompensée en étant élue MVP de la saison régulière 2019/20 de l'EuroLeague. En 13 rencontres disputées avant l'arrêt de la compétition, la star ukrainienne pointe en tête du classement des meilleures marqueuses avec 21,3 points de moyenne, le tout à 50% de réussite aux tirs. En plus de cela, elle a compilé 5,7 rebonds et 5,5 passes décisives pour 23,9 d'évaluation.

Déjà assurée de figurer dans le cinq majeur de la compétition, Alina Iagupova était en course avec Emma Meesseman et Alyssa Thomas, respectivement joueuses d'Ekaterinburg et de l'USK Prague, pour décrocher ce titre indivuel. Elle termine deuxième selon les voix des entraîneurs mais première selon les votes cumulés, notamment grâce aux choix des fans et des médias. Ses deux concurrentes se partagent la deuxième place.

Pour rappel, Alina Iagupova est passée par la LFB et par Villeneuve-d'Ascq, lors de la saison 2016/17, avec un titre de championne de France à la clé. Entre 2012 et 2014, c'est la Belge Emma Meesseman qui évoluait sous les couleurs de l'ESBVA-LM.

Les récompenses de l'EuroLeague, version 2019/20 :