ASVEL : Juste Jocyte entre dans l'histoire de l'Euroleague

Juste Jocyte continue d'écrire l'histoire du haut de ses quinze jeunes années. Après être devenue en décembre 2019 la plus jeune joueuse de l'histoire à fouler un terrain d'Euroleague à 14 ans et 29 jours, la Lituanienne a cette fois-ci scoré ses premiers points dans la compétition. C'était contre Prague (victoire 85-74) où elle a inscrit le denrier panier de la rencontre jeudi 21 janvier.

The first of many @jocytee became the 2nd youngest player (15 years old) to score in #EuroLeagueWomen modern history!@ASVEL_Feminin pic.twitter.com/fQ7ErUbX5n