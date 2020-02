Avant ASVEL - Fenerbahçe, Marine Johannès se dit "en confiance à l'image de toute l'équipe"

Après une première partie de saison parfois difficile, notamment en raison de l'absence d'Alysha Clark, le LDLC ASVEL Féminin enchaîne les victoires depuis plusieurs semaines. L'absence de Clarissa Dos Santos et la trêve internationale n'ont pas cassé la dynamique du groupe. Ce mercredi, exceptionnellement à l'Astroballe, l'équipe de Valéry Demory reçoit le Fenerbahçe Istanbul, leader du groupe B. En cas de victoire, les championnes de France en titre seront qualifiées pour les quarts de finale de l'EuroLeague. Elles pourraient aussi, si Schio l'emporte également ce jeudi ou que Lattes-Montpellier s'incline contre Gérone, finir deuxièmes de la poule. De quoi avoir l'avantage du terrain en quart de finale contre le troisième du groupe A (Bourges ou Orenbourg).

Si Lyon est performant actuellement, c'est aussi parce que l'une de ses deux recrues, Marine Johannès, monte en puissance. Dimanche lors de la victoire contre Lattes-Montpellier en LFB, elle a ainsi cumulé 28 points à 11/14 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 34 d'évaluation en 33 minutes. "Je suis en confiance mais à l'image de toute l'équipe. On est toutes prêtes au bon moment", annonce-t-elle ce mercredi dans Le Progrès.

"Cela va être intense, prévient-elle à propos de la rencontre de ce mercredi. Il va falloir que l'on réponde présente, avec des duels à gagner. On a de gros objectifs et on ne veut pas les rater. À l'aller, malgré la défaite, on avait effectué un gros match sans Alysha (Clark) et Clarissa (Dos Santos). Elles n'auront rien forcément à jouer sur ce match, à nous de tout donner pour les bousculer."