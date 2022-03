Avec une grande Sandrine Gruda, Schio égalise contre Prague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Sandrine Gruda et Schio n'ont pas abdiqué en quarts de finale de l'EuroLeague. En s'appuyant sur la capitaine de l'équipe de France (16 points à 8/15 aux tirs et 14 rebonds pour 25 d'évaluation en 32 minutes) et sur son arrière emblématique Giorgia Sottana (13 points à 5/11 et 9 passes décisives), la formation italienne a fait la course en tête pour s'imposer 69-56 et ainsi égaliser à une manche partout contre Prague dans cette série qualificative pour le Final Four. Les deux équipes vont maintenant retourner à Prague pour y jouer la balle, vendredi.

@Sandrine_Gruda (16 PTS | 14 REB) delivers when it matters the most as Famila Schio defend their & force Game 3 in the #EuroLeagueWomen Quarter-Finals pic.twitter.com/rVWqfCoefs — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) March 15, 2022

A ce stade des quarts de finale, le Fenerbahçe et Sopron ont validé leur qualification pour les quarts de finale. Salamanque mène pour sa part une manche à zéro contre Gérone.