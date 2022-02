Basket Landes bat Sopron et valide sa qualification en EuroCup

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Avec un effectif touché par les blessures, Basket Landes a rapidement été distancé dans la course aux playoffs de l'EuroLeague. Mais l'équipe de Julie Barennes n'a pas lâché et s'est battue pour accrocher l'une des deux places leur permettant de basculer en EuroCup après le premier tour.

Gabby Williams tenue à 2/17 aux tirs

Après leur victoire contre Galatasaray Istanbul dimanche, les championnes de France en titre ont battu la redoutable formation de Sopron. Elles ont démarré très fort (26-10 au bout du premier quart-temps) avant de subir le retour des Hongroises. Puis au terme d'un dernier quart-temps en mode guerre de tranchées (6 partout), elles se sont imposées 61 à 52. Gabby Williams a eu du mal face à la défense landaise (8 points à 2/17 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions pour 8 d'évaluation en 37 minutes) alors que l'ancienne joueuse locale Aby Gaye n'a joué que 10 minutes (1 point et 1 rebond).

Avec la défaite de Galatasaray (5 victoires, 9 défaites) contre Schio, Basket Landes (6 victoires, 7 défaites) est assuré de terminer parmi les six premières équipes du groupe A et donc d'être reversé en EuroCup, avant même son match à Gérone (cinquième avec 7 victoires et 6 défaites) après la trêve internationale. "On avait perdu ce rêve au mois de décembre, puis on s’est construit des opportunités match après match, a commenté au micro de Sud-Ouest la coach Julie Barennes. Sopron est arrivée diminuée (Fegyverneky et Jovanovic blessée), ça nous a aidées, mais ça reste une très belle performance".