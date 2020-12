Basket Landes battu par Sopron

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

24 heures après leur premier match en EuroLeague, remporté après prolongation contre Bourges, Basket Landes a lâché dans le dernier quart-temps contre la redoutable équipe de Sopron. Les joueuses de Julie Barennes se sont inclinées 70 à 59.

Distancées dans le deuxième quart-temps face à l'adresse de Gabby Williams et Jelena Brooks (18 points chacune), les Landaises se sont retrouvées à -13 (44-31) après une action en deuxième mi-temps. Mais elles se sont battues pour revenir et recoller à 1 point. Cependant, elles ne se jamais repassées devant et l'adresse de l'ancienne du BLMA (4/6 à 3-point) a repoussé les leaders de la Ligue Féminine de Basket.

C'est donc la première défaite de la saison de Basket Landes en match officiel. Mais elles ont pu montrer qu'elles avaient de belles chses à réaliser dans cette compétition.