Basket Landes corrigé à Schio pour son entrée en EuroLeague

EUROLEAGUE F

Limité en nombre, Basket Landes a grandement souffert jeudi soir pour son premier match d'EuroLeague de la saison 2021-2022. L'équipe de Julie Barennes a perdu de 40 points (96-56) chez les finalistes 2021 du championnat italien. Sandrine Gruda (8 points à 4/8 aux tirs, 2 rebonds et 5 passes décisives pour 8 d'évaluation en 24 minutes) & co n'ont pas eu à forcer pour prendre le dessus sur les visiteuses, dominées au rebond (52 prises à 30) et limitées à 32,9% de réussite aux tirs.

Après la réception de Charnay dimanche en LFB, Basket Landes va se déplacer à Istanbul pour son deuxième match d'EuroLeague. Avec l'ambition de progresser d'ici là pour livrer un meilleur visage.

