Basket Landes encore battu, cette fois par Schio

Toujours privé de Céline Dumerc (dos), Sophie Cunningham (coude) et Clarissa Dos Santos (genou), Basket Landes a tenu quasiment trois quart-temps contre Schio jeudi soir pour la 8e journée de l'EuroLeague. Mais les joueuses de Julie Barennes ont craqué peu à peu après la pause pour s'incliner 79-64 à domicile face à Sandrine Gruda (9 points à 4/12 aux tirs mais 14 rebonds pour 11 d'évaluation en 33 minutes) & co.

Des progrès selon Fauthoux

L'ancienne gâchette des Flammes Carolo Kim Mestdagh a fait très mal avec 28 points à 10/13 aux tirs, dont 6/8 à 3-points. Les 19 balles perdues provoquées par la défense italiennes ont également fait mal aux locales, avec 22 points inscrits dans la foulée. "On tient cette équipe pendant un peu plus de trois quarts-temps, on lâche à la fin, mais on confirme les progrès entrevus à Bourges, on est sur la bonne voie", a tout de même noté Marine Fauthoux, meilleure marqueuse landaise (14 points à 3/9 aux tirs, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 balles perdues pour 16 d'évaluation en 27 minutes), dans Sud-Ouest.

Au classement du groupe B, Basket Landes est désormais septième avec deux victoires de retard sur le quatrième - la dernière place qualificative pour les quarts de finale -, le Fenerbahçe Istanbul (5 victoires, 3 défaites).