Basket Landes et Lattes-Montpellier s'imposent largement à l'extérieur en EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Dans le duel entre les deux derniers du groupe B de l'EuroLeague, Basket Landes s'est imposé 87-74 à Gdynia mercredi soir pour la 12e journée de la compétition. Guidées par une excellente Marine Fauthoux (22 points à 10/15 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d'évaluation en 27 minutes), les joueuses de Julie Barennes ont fait l'écart à la fin du troisième quart-temps.

Quatrième du groupe A, Lattes-Montpellier a fait un bon pas vers les playoffs de l'EuroLeague en s'imposant largement chez le cinquième, le TTT Riga (45-80). Le BLMA a rapidement pris les devants (14-28 à la fin du premier quart-temps), avec une Haley Peters dominante (26 points à 8/14 aux tirs, 8 rebonds et 4 interceptions pour 32 d'évaluation en 31 minutes). Avec une victoire de plus que Riga et le point-average particulier, deux matches abordables contre Venise (3 victoires, 8 défaites) à domicile et chez le MBA Moscou (3 victoires, 8 défaites), les Gazelles peuvent réaliser un gros coup en cette saison d'EuroLeague. De quoi leur donner une bouffée d'oxygène alors qu'elles galèrent en LFB (8 défaites en 12 matches).

