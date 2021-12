Basket Landes n'a pas tenu la distance à Koursk

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Après un très long périple, Basket Landes n'avait pas les jambes ni la tête pour venir embêter la formation russe de Koursk ce mardi soir en EuroLeague. Distancées dans la course aux playoffs, les championnes de France en titre ont pris du retard en milieu de deuxième quart-temps pour finalement s'incliner 75-57. Avec cinq joueuses professionnelles confirmées (Paget, Turcinovic, Chery, Magarity et Tolo), seulement, Marine Fauthoux ayant été mise au repos, les joueuses de Julie Barennes ont fait preuve d'un bel engagement (46 rebonds, contre 40 pour l'adversaire), mais elles n'ont pu stopper l'attaque adverse (23 passes décisives pour 6 balles perdues) et notamment Natasha Howard (24 points à 11/15 aux tirs et 9 rebonds pour 31 d'évaluation).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Au classement du groupe B, Basket Landes reste septième avec 3 victoires en 10 matches, loin derrière le quatrième et dernier "playoffable", Schio (6 victoires).