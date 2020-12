Basket Landes s'impose après prolongation contre Bourges

EUROLEAGUE F

Après avoir patienté 4 jours à Sopron du fait de l'absence de Galatasaray pour cause COVID-19, Basket Landes a joué son premier d'EuroLeague. Et pour une première, l'équipe de Julie Barennes a battu Bourges 69-66 après prolongation. Céline Dumerc & co restent ainsi invaincues cette saison, après son 7/7 en championnat.

Si le combat a été rude, la victoire est méritée pour les Landaises qui ont mené 38 minutes contre 3 pour leurs adversaires. Imposant un énorme combat, elles ont limité les Berruyères à 33,3% de réussite aux tirs. A la la 28e minute, elles ont pris 13 points d'avance (44-31) après un 3-points d'Ana Suarez. Mais les joueuses d'Olivier Lafargue et se sont rebellées, sont revenues et même passées devant à 5 minutes de la fin (50-51) après un panier de Magali Mendy. Mais Basket Landes a cassé cette dynamique et a fini par reprendre le dessus dans le money-time. Sauf qu'elles ont oublié Kristen Mann à 3-points sur l'avant-dernière possession et celle-ci a égalisé à 60 partout à 20 secondes de la fin.

C'est en prolongation que la partie s'est jouée. Semble-t-il à bout physiquement, Isabelle Yacoubou a manqué quelques paniers intérieurs, à l'image de son match compliqué (6 points à 2/9 aux tirs, 3 rebonds et 4 balles perdues pour -3 d'évaluation en 25 minutes). En face, sa vis à vis Aby Gaye a marqué du poste haut puis Marie-Eve Paget a finalement mis fin au suspense.

Malgré le gros match d'Alexia Chartereau (21 points à 8/15 et 14 rebonds pour 31 d'évaluation en 43 minutes), Bourges conclue sa première semaine d'EuroLeague avec 2 défaites en 2 matchs. Basket Landes tentera d'avoir le bilan contraire en battant Sopron ce vendredi.

