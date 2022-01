Basket Landes s'impose contre Galatasaray et reste dans la course à l'EuroCup

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

En match en retard, Basket Landes s'est imposé 71-62 contre le Galatasaray Istanbul ce dimanche. Un succès très important puisque l'équipe de Julie Barennes devait l'emporter pour rester en course pour la qualification en EuroCup.

Les championnes de France en titre ont fait la course en tête mais se sont détachées en fin de première mi-temps. Puis, elles se sont envolées et ont un temps récupéré le point-average (62-42, +20), elles qui avaient perdu de 19 points à l'aller (83-64). Mais Marine Fauthoux (14 points à 4/13 aux tirs, 6 rebonds et 8 passes décisives pour 14 d'évaluation en 30 minutes) n'ont finalement fini qu'à +9. Toutefois, c'est elles reviennent à 5 victoires en 12 matches, contre 5-8 pour la formation stambouliote.

Basket Landes qui vise la sixième place à l'issue des poules doit encore affronter Sopron mercredi puis Gérone après la trêve internationale, le 23 février.

