Basket Landes termine sa campagne d'EuroLeague par une victoire à Gérone

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Déjà éliminé de la course aux playoffs mais déjà assuré d'être reversé en EuroCup, Basket Landes a préservé sa très bonne dynamique en signant une victoire à Gérone (70-78) pour son dernier match d'EuroLeague de la saison 2021-2022. Les joueuses de Julie Barennes ont mené la quasi totalité de la rencontre chez le cinquième du groupe B mais ont surtout attendu le troisième quart-temps afin de prendre le large. Outre Regan Magarity (17 points à 8/11 aux tirs et 11 rebonds pour 27 d'évaluation en 26 minutes) et Marine Fauthoux (14 points à 3/6 et 5 passes décisives pour 13 d'évaluation en 26 minutes), la jeune Sara Roumy s'est mise en valeur (15 points à 5/6 en 22 minutes). En face, Magali Mendy s'est contentée de 3 points et 3 rebonds en 16 minutes. Gérone peut s'en vouloir, avec cette défaite les Catalanes (7 victoires, 7 défaites) ratent la qualification en quarts de finale de l'EuroLeague.

Basket Landes (6 victoires, 8 défaites cette saison en EuroLeague) va maintenant pouvoir se concentrer sur la campagne d'EuroCup.