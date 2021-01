Bourges : Après 3 mois d'absence, Iliana Rupert a rejoué

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Pour remporter la première manche contre Galatasaray et ainsi rester dans la course à la qualification en quart de finale de l'EuroLeague, Bourges a pu compter sur un effectif enfin dense jeudi soir au Prado. En effet, avec le retour à la compétition d'Iliana Rupert (1,94 m, 19 ans), Olivier Lafargue a pu utiliser 9 joueuses. La jeune intérieure n'avait plus joué depuis quasiment trois mois, et la réception de l'ASVEL le 28 octobre. Pour son deuxième match de la saison, elle a apporté une rotation supplémentaire dans la raquette des Tango, marquant 6 points et 2/4 aux tirs et prenant 2 rebonds en moins de 10 minutes. Précieux.

Avec le retour d'Alix Duchet (malade cette semaine), Bourges va pouvoir s'appuyer sur 10 joueuses. Une bonne chose après avoir longtemps été limité à 7 professionnelles sur cette première partie de saison. En revanche, Marissa Coleman ne devrait jamais revenir dans le Berry.