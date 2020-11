Bourges avec Kristen Mann mais sans Elin Elindebrik jusqu'à la trêve hivernale

LFB

Crédit photo : GPJ

Iliana Rupert arrêtée pour 4 à 8 semaines à cause d'une entorse de la cheville, Bourges a fait venir une nouvelle intérieure. Celle-ci est bien connue en France pour avoir joué à Tarbes, Charleville-Mézières, Lattes-Montpellier, Toulouse, Mondeville et Charnay. Il s'agit de la poste 4 shooteuse Kristen Mann (1,86 m, 37 ans). Encore active en LFB la saison passée avec le CBBS, elle tournait à 9 points à 40% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 2,4 passes décisives pour 10,7 d'évaluation en 32 minutes. La Californienne devrait jouer son premier match avec le TBB le 25 novembre contre Charleville-Mézières.

"Kristen Mann est une poste 4-3 qui peut aider dans la raquette et jouer contre des postes 3 plutôt athlétiques, estime son futur entraîneur Olivier Lafargue. Bonne shooteuse, en condition physique car coach sportive aux Etats-Unis, elle connaît très bien le championnat de France et le très haut niveau pour avoir joué en WNBA par le passé. Aussi, elle connaît plusieurs joueuses donc ça va faciliter l’acclimatation dans le groupe."

En revanche, la meneuse suédoise Elin Eldebrink souffre d'une lésion musculaire au mollet droit depuis son retour de sélection annonce Le Berry Républicain. Elle ne devrait pas rejouer avant le mois de janvier. Un gros coup dur pour les Tangos qui attaquent l'EuroLeague le mardi 1er décembre.