Bourges conserve Alexia Chartereau et Iliana Rupert jusqu'en 2023 !

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Le Tango Bourges Basket a la garantie d'avoir une belle raquette pour les trois années à venir. Le club vient d'annoncer les prolongations d'Alexia Chartereau et Iliana Rupert jusqu'en 2023. C'est un gros coup pour les Berruyères puisqu'il s'agit de jeunes intérieures déjà très performantes mais à la marge de progression encore très élevée.

Alexia Chartereau (21 ans) est une "stretch 4" capable de s'écarter, dotée de vraies qualités de basketteuse et d'une grande taille (1,91 m) pour son poste. Quant à Iliana Rupert (1,93 m), c'est tout simplement l'avenir du basketball français, même si ses performances sont déjà très élevées pour une joueuse de 18 ans. Avant la trêve internationale, elle a ainsi cartonné en LFB à la Roche-sur-Yon (24 points à 8/11 aux tirs et 10 rebonds pour 31 d'évaluation) et dans la foulée en EuroLeague chez la faible équipe de Cukurova (23 points à 11/15 aux tirs et 6 rebonds pour 28 d'évaluation en 26 minutes). Elles sortent tout juste du Tournoi de Qualification Olympique de Bourges lors du quel elles ont participé à la qualification de l'équipe de France pour le Tournoi olympique de Tokyo.

"Alexia Chartereau et Iliana Rupert représentent l’avenir du basket français, c’est une excellente nouvelle pour le club, l’équipe, et l’entraîneur que je suis que de pouvoir travailler avec elles sur la durée", a commenté l'entraîneur Olivier Larfargue.

A noter que les joueusesu, âgées de trois ans d'écart, se sont côtoyées en jeunes à Coulaines, dans la banlieue du Mans.