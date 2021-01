Bourges encore battu contre Sopron, les Tango à 0-3 en EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Après leurs défaites contre Basket Landes et Sopron dans la bulle sanitaire de Sopron, Bourges a mal démarré sa bulle à domicile. Les Berruyères se sont logiquement inclinées contre les Hongroises 74 à 67, après avoir été menées pendant plus de 29 minutes.

Privées d'Alix Duchet en plus d'Iliana Rupert et Marissa Coleman, les joueuses d'Olivier Lafargue ont peu à peu été distancées par Jelena Brooks (19 points à 7/10 aux tirs et 8 rebonds pour 25 d'évaluation en 36 minutes) & compagnie, faisant preuves de maladresse (35,7% de réussite aux tirs avec un petit 5/22 à 3-points).

Cette cinquième victoire en autant de matches permet à Sopron d'assurer sa qualification pour les quarts de finale alors que Bourges, toujours fanny après trois rencontres, devra dominer Basket Landes et Galatasaray sur la suite de la semaine.