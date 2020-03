Bourges et l'ASVEL démarrent leur quart de finale ce mercredi

EUROLEAGUE F

Alors que nos trois club engagés se sont qualifiés pour les quarts de finales de l’EuroLeague féminine, une situation qui ne c’était pas produite depuis 2004, la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 risque de perturber complètement cette fin de saison européenne.



Suite à l’alerte donnée aux voyageurs émise par l’Ambassade de France à Moscou informant que le 5 mars 2020 la ville de Moscou avait pris un arrêté visant à ce que les passagers en provenance de France, comme de certains autres pays touchés par le coronavirus COVID-19, soient soumis à un isolement dès leur arrivée et ce, pendant 14 jours, le club du BLMA a pris la décision de ne pas se rendre à Ekaterinbourg.



De son côté, l’ASVEL Féminin jouera dans sa salle de Mado Bonnet mais avec une jauge ne dépassant pas 1 000 personnes, suivant la directive gouvernementale interdisant tout rassemblement de 1 000 personnes ou plus. Le Tango Bourges Basket à d’ores et déjà fait savoir que son match retour, prévu le 18 mars à 20h au Prado, se jouerait à huis clos alors que plus de 4 100 personnes avaient déjà leurs billets.



C’est dans ce contexte d’incertitudes que l’ASVEL Féminin et Bourges entameront ce mercredi soir leur quart de finale.

Les affiches des quarts de finale :

Ekaterinbourg (1er du groupe A, 13v-1d) - Lattes-Montpellier (4e du groupe B, 7v-7d) à 15h

Fenerbahçe (1er du groupe B, 11v-3d) - Bourges (4e du groupe A, 8v-6d) à 17h 30

Le Fener’ vient de récupérer son artilleuse Alina Iagupova et s’est adjugé la coupe de Turquie. Avec 11 victoires et seulement 3 défaites dans le groupe A, dont aucune à domicile, les Stambouliotes seront difficiles à faire tomber. Si Bourges veut l’emporter, il faudra limiter l’impacte au scoring d’Alina Iagupova actuellement meilleure marqueuse de l’EuroLeagueWomen avec 21,6 points à 50,6% de réussite aux tirs ainsi que celle de l’Italienne Cecilia Zandalasini placée 4e dans ce classement avec 16,2 points de moyenne. De son côté, le groupe berruyer à perdu la Canadienne Natalie Achonwa dont le contrat avait été prolongé jusqu’à fin févier. Elle est remplacée par Ana Maria Filip.

Prague (2e du groupe A, 12v-2d) - Schio (3e du groupe B, 8v-6d)

ASVEL Féminin (2e du groupe B, 8v-6d) - Orenbourg (3e du groupe A, 9v-5d) à 20h

Mal engagé pour une qualification en quart, le champion de France en titre a réalisé un sans faute lors des trois dernières journée de la phase de groupe, avec des victoires face aux BLMA puis à Gdynia et enfin face au Fenerbahçe. Une belle série que les joueuses de Valery Demory comptent bien continuer ce soir face à Orenbourg. Convoitée, Sylvia Fowles - double championne WNBA (2015 et 2017), triple médaillée d’or aux Jeux olympiques (2008, 2010 et 2016) et une fois championne du monde (2010) - n'est pas venue et c'est l'Ukrainienne Valeriya Berejynska qui vient de poser ses valises sur les bords du Rhône afin de remplacer l’intérieure brésilienne Clarissa Dos Santos. Elle viendra épauler Helena Ciak dans la raquette des Lionnes. Privée de leur meneuse Yvonne Turner, l’équipe russe à néanmoins réussi à prendre la 3e place du groupe A en l’emportant face à Bourges 74 à 65 lors de la 14e et dernière journée. Avec 14,3 points de moyenne à 44,7% et 2,7 passes décisives en 30 minutes de jeu, Yvonne Turner manquera indéniablement à Orenbourg dans cette confrontation. Avantage aux coéquipières de Paoline Salagnac dans ce premier match.