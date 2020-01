Bourges fait le travail contre Riga

EUROLEAGUE F

Toujours limité à sept joueuses professionnelles (Elin Eldebrink a pu jouer, pas Ana Dabovic), le Tango Bourges Basket a réussi à assurer la victoire ce mercredi soir au Prado contre Riga (79-75). Cela n'a pas été facile, les visiteuses menant aussi longtemps que les locales, grâce notamment à leur adresse à 3-points (12/28, dont deux buzzer beaters à la fin des deux premières périodes). Mais le collectif berruyer (25 passes décisives pour 30 paniers marqués), qui a notamment dominé le rebond (43 prises à 32 pour 6 tirs tentés de plus) a fini par faire la différence.

Sarah Michel (16 points à 6/14 aux tirs, 3 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions pour 17 d'évaluation en 33 minutes) a donné l'avantage à 3 minutes de la fin à 3-points puis a piqué un ballon décisif à 40 secondes de la fin pour marquer seule en contre-attaque (79-73), Elodie Godin s'est deménée (10 points à 5/6, 5 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres pour 23 d'évaluation en 22 minutes) pour que Bourges enchaîne les stops et Marissa Coleman était partout, elle qui a fini quasiment en triple-double (19 points à 6/12, 10 rebonds et 8 passes décisives pour 32 d'évaluation en 31 minutes).

C'est donc la 6e victoire en 10 matchs pour Bourges qui conserve sa troisième place du groupe A.