Bourges perd contre Galatasaray et sort au 1er tour de l'EuroLeague pour la 1ère fois depuis cinq ans

Crédit photo : Olivier Martin

24 heures après sa victoire contre Galatasaray, Bourges n'a pas réussi à renouveler sa performance. Les Tango ont perdu 75-65 et n'ont donc plus de chance d'atteindre les quarts de finale. C'est une déception puisque c'est seulement la deuxième fois de l'histoire du club que les Berruyères n'y parviennent pas, en 26 participations à cette coupe d'Europe depuis 1995. La dernière fois, c'était en 2016. L'équipe de Valérie Garnier s'était consolée en remportant l'EuroCup. Mais cette fois, il n'y a pas de reversement en EuroCup.

Un 17-2 fatal

La troupe d'Olivier Lafargue, qui n'est pas parvenue à stopper Epiphanny Prince (18 points et 7 rebonds) et a surtout terriblement souffert au rebond (54 prises à 26 !), a craqué en fin de troisième quart-temps. Alors qu'elles menaient 49-47 après un panier intérieur d'Alexia Chartereau (10 points à 4/11 aux tirs et 5 rebonds), elles ont encaissé un 17-2 pour être menées 64-51 à 6 minutes de la fin. Et si elles ont piqué quelques ballons dans le final pour revenir à -6 à 1 minute de la fin, elles n'ont pas réussi à renverser la tendance.

Les Berruyères tenteront de sortir par une bonne note dimanche contre Basket Landes dans un match qui comptera pour du beurre.