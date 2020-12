Bourges va accueillir la bulle sanitaire du groupe D en janvier

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Tango Bourges Basket

La candidature du Tango Bourges Basket a été retenue pour l'organisation des matches retour du groupe D de l'EuroLeague. Du 19 au 22 janvier, l'équipe berruyère croisera le fer avec Basket Landes, Sopron et Galatasaray.

"C’est une réelle satisfaction que de pouvoir organiser une partie de cette compétition inédite, a commenté la président du club Agnès St Ges. Il était indispensable pour nous de candidater par respect pour notre public, nos abonnés, nos partenaires qui nous suivent, et par respect pour l’histoire du club. Jouer dans notre Palais des Sports du Prado, c’est également un moyen de se donner toutes les chances d’atteindre nos objectifs sportifs. Maintenant, nous espérons que la situation sanitaire nous permettra d’accueillir à minima nos partenaires et abonnés pour pouvoir profiter ensemble de ce moment, et encourager cette belle équipe."

De son côté, l'ASVEL se rendra à Prague (groupe B) alors que les équipes du groupes A et du groupe C seront hebergées à Salamanque (Espagne) et Schio (Italie).