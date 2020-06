Bria Hartley ne rejoindra pas l'ASVEL

LFB

Les contacts passés entre Bria Hartley et le club de l'ASVEL Féminin ont donné lieu à des publications ce lundi dans la presse turque. Certains médias locaux ont annoncé que l'internationale française allait rejoindre le club champion de France 2019. Mais si Bria Hartley (1,73 m, 27 ans) devrait logiquement quitter le Galatasaray Istanbul en raison des difficultés économiques de ce dernier, ce ne sera pas encore pour l'ASVEL.

Les contacts entre les deux parties il y a plusieurs mois n'avaient donné lieu à aucun accord, le club n'ayant pas encore les moyens d'attirer l'ancienne star de UConn, dont le niveau actuel (20,2 points par match d'EuroCup en 2019/20) et le statut bosman se monnayent au prix fort. Pour le moment, la mène de l'ASVEL restera composée par Marine Fauthoux et Ingrid Tanqueray. Reste à savoir où ira la New Yorkaise, qui va d'abord se lancer dans la (courte) saison 2020 de WNBA avec Phoenix.