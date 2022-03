Brittney Griner arrêtée en Russie

Joueuse du club russe d'Ekaterinbourg, Brittney Griner (2,03 m, 31 ans) a été arrêtée en février à l'aéroport de Moscou - où elle arrivait en provenance de New York - pour la détention de vapoteuses et d'huile de cannabis dans son bagage a expliqué ce samedi le service fédéral des douanes de Russie dans un communiqué. La double championne du monde et deux fois médaillées des Jeux olympiques est détenue depuis, elle encourt cinq à dix ans de prison. La fédération de basketball américaine et l'équipe WNBA de Brittney Griney, le Phoenix Mercury, ont communiqué sur la situaton.

USA Basketball is aware of and closely monitoring the legal situation facing Brittney Griner in Russia. Brittney has always handled herself with the utmost professionalism during her long tenure with USA Basketball and her safety and wellbeing are our primary concerns.