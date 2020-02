C'est le jour-J pour l'ASVEL, Lattes-Montpellier et Bourges en EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Dernière journée avant les quarts de finale où l’équipe de Bourges déjà qualifiée voudra l’emporter à Orenbourg et ainsi terminer 3e du groupe A. La situation est encore plus importante pour Lattes-Montpellier et l’ASVEL féminin qui voudront l’emporter respectivement face à Gérone et au Fenerbahçe pour rejoindre le groupe Tango en quart. Dans cette optique, les deux équipes françaises pensionnaires du groupe B auront l’avantage de jouer à domicile. Rappelons qu’il n’y a jamais eu trois clubs français qualifiés pour des quarts de finale en EuroLeague féminine. Pour cela, il faudra soit une victoire de l’ASVEL féminin et du BLMA soit des défaites de Koursk et Sopron. Les différents cas de figure étant répertoriés par nos confrères du Berry Républicain.

Les deux rencontres Venise - Riga (groupe A) et Schio - Sopron (groupe B) initialement prévues ce mercredi ont elles exceptionnellement été reportées à jeudi et délocaliser à Ljubljana en Slovénie suite aux événements liés au coronavirus (Covid-19) dans le Nord de l’Italie.

Groupe A :

Ekaterinbourg (1er, 12v-1d) - Çukurova (8e, 3v-10d) (aller Çukurova 56-112 Ekaterinbourg)

Orenbourg (4e, 8v-5d) - Bourges (3e, 8v-5d) à 15h (aller Bourges 66-57 Orenbourg)

Déjà assurées de participer aux quarts de finale, les Berruyères joueront à Orenbourg pour tenter de ravir ravir la 3e place à leur adversaire du jour. En l’emportant en Russie, Bourges éviterait Fenerbahçe en quart ce qui est sûrement le cas de figure le plus avantageux pour les joueuses d’Olivier Lafargue. Blessée depuis le match face à Ekaterinbourg (défaite d’Orenbourg 85 à 42) le 13 février dernier, la meneuse et leader Yvonne Turner (14,3 points de moyenne en 30 minutes) est encore forfait. De son coté Olivier Lafargue pourra toujours compter sur les services de la Canadienne Natalie Achonwa et un effectif au complet, un avantage dont les Tango doivent profiter.

Braine-l'Alleud (7e, 3v-10d) - Prague (2e, 11v-2d) (aller Prague 102-62 Braine-l'Alleud)

Le 27/02 Venise (5e, 4v-9d) - Riga (6e, 3v-10d) (aller Riga 60-68 Venise)

Groupe B :

Koursk (5e, 6v-7d) - Gdynia (8e, 3v-10d) (aller Gdynia 86-92 Koursk)

ASVEL Féminin (3e, 7v-6d) - Fenerbahçe (1er, 11v-2d) à 20h (aller Fenerbahçe 82-67 ASVEL Féminin)

Mercredi dernier et privé d’Alina Iagupova, le Fenerbahçe a battu le BLMA sur le score de 74 à 58. Emmené par une Cecilia Zandalasini, MVP de la journée avec 30 points à 10/19 aux tirs et 5 rebonds en 35 minutes, le club stambouliote prouve qu’il reste encore redoutable même en l’absence de sa meilleure scoreuse. Gageons que les Lionnes, tombeuses d'une équipe de Lattes-Montpellier trop diminuée pour pouvoir lutter (94 à 73), voudront continuer sur leur bonne dynamique actuelle. Elles espèrent notamment que Marine Johannès, intenable dimanche (28 points à 4/5 au-delà de la ligne des 3-points), restera sur sa lancée. Une victoire pourrait également leur permettre (elles ont le point-average sur Schio mais pas le BLMA) de finir deuxième du groupe B et ainsi avoir l'avantage du terrain en quart de finale.

Lattes-Montpellier (4e, 7v-6d) - Gérone (7e, 5v-8d) à 20h (aller Gérone 56-55 Lattes-Montpellier)

Sans la meneuse Alix Duchet (fin de saison) ni l'intérieure Stephanie Mavunga (2e scoreuse et rebondeuse de la compétition) et même sans la capitaine Diandra Tchatchouang dimanche à Lyon, Lattes-Montpellier vient de subir deux défaites consécutives depuis la reprise post-TQO. La première mercredi dernier sur le parquet du Ferner' 74 à 58 et la deuxième dimanche dernier sur le parquet de l’ASVEL féminin 94 à 73, malgré une Gabby Willams à 19 points. Vainqueur de Schio 65 à 53 mercredi dernier, Gérone a déjà fait tomber les Gazelles lors du match aller remporté 56 à 55 et viennent d’enregistrer l’arrivée d’Abby Bishop. Avec Laia Palau, Sonja Vasic (ex Petrović), Marta Xargay et Magali Mendy, les joueuses héraultaises auront fort à faire. Surtout que Gérone joue sa qualification en EuroCup et que les Gazelles ont une équipe totalement déséquilibrée en ce moment.