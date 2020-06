Céline Dumerc et Audrey Sauret font partie des meilleures passeuses de l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Après les meilleures marqueuses et les meilleures rebondeuses - catégories dans lesquels on retrouve deux fois Sandrine Gruda et une fois Elodie Godin -, place aux meilleures passeuses de l'ère moderne de l'EuroLeague féminine. Là-encore, les françaises font forte impression puisque Audrey Sauret (1,78m, 43 ans) est septième et Céline Dumerc (1,69 m, 37 ans) est troisième.

Que ce soit avec l'US Valenciennes (FRA), Bourges (FRA), Ekaterinburg (RUS) ou la Famila Schio (ITA) en EuroLeague, les Washington Mystics en WNBA ou avec l'Équipe de France, Audrey Sauret a toujours été l'une des pièces maîtresses au sein des équipes où elle a joué. Véritable star du basket français, son palmarès est affriolant : 8 titres de championne de France avec Valenciennes et Bourges, 4 Coupes de France, un titre de championne d’Europe avec les Bleues mais aussi 2 titres de vainqueure de l'EuroLeague, toujours sous le maillot de Valenciennes. En 173 matchs disputés dans cette compétition, l'arrière tricolore a distribué 683 passes décisives, faisant d'elle la septième meilleure joueuse dans cette catégorie. En moyenne, la native de Charleville-Mézières tournait à 3,9 passes décisives par rencontres, auxquelles s'ajoutaient 10,9 points et 2,9 rebonds. Audrey Sauret a pris sa retraite de joueuse en mai 2014 et s'est reconvertie en tant que manager générale.

Star du basket français toujours, Céline Dumerc a excellé en EuroLeague Women, tout comme avec l'Équipe de France. Que ce soit sous le maillot de Bourges, où elle a passé la majorité de son temps, où à Ekaterinburg (RUS), ses capacités défensives, sa vision du jeu et son QI basket ont largement contribué lors des 210 match qu'elle a disputé dans la compétition. Avec un total de 839 caviars offerts à ses coéquipières, Céline Dumerc se place à la trosième place de ce classement. La championne d'Europe (2009) avec les Bleues compile 8,9 points, 4 passes décisives, 3,5 rebonds et 2 interceptions de moyenne, preuve qu'elle pesait sur tous les compartiments du jeu. 2020/21 serait sa dernière tournée, sous les couleurs de Basket Landes, avec qui elle disputera la Ligue Féminine et l'EuroCup Women.

Un podium légendaire

Céline Dumerc est en excellente compagnie sur le podium des meilleures passeuses. Juste devant elle se trouve Dalma Yvanyi (1,75m, 44 ans). Légende du basket hongrois et de l'EuroLeague, ses aptitudes de rapidité, d'altruisme et de finition sont incomparables. Malgré un palmarès vierge à ce niveau, elle a disputé 176 matchs, tous sous le maillot hongrois de Mizo Pecs, et a réalisé 957 passes décisives, soit une moyenne de 5,4 par rencontres, auxquelles viennent s'ajouter 10 points, 5,2 rebonds et 2,7 passes décisives.

Largement en tête de ce classement, l'inépuisable Laia Palau (1,78m, 40 ans). Alors que 2020/21 sera sa 23e saison professionnelle, l'espagnole mérite des louanges tant elle domine la catégorie, avec plus de 250 passes décisives d'avance sur ses poursuivantes. Ayant participé à cette compétition avec Barcelone (ESP), Ros Casares (ESP), Polkowice (POL), USK Praha (CZE), Bourges (FRA) et Spar Citylift Girona (ESP), elle cumule 251 rencontres et 1 225 passes décisives. En moyenne, elle tourne à 7,5 point, 4,9 passes décisives, 3,7 rebonds et 1,6 interceptions.

Les 10 des meilleures passeuses de l'EuroLeague :