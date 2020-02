Ekaterinbourg fait venir Breanna Stewart pour la fin de saison 2019/20

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Grand favori de l'EuroLeague féminine cette saison, le double-champion en titre Ekaterinbourg vient d'engager l'une des meilleures joueuses du monde pour s'assurer une domination encore plus forte sur les derniers mois de la saison 2019/20. Le club russe a signé l'Etasunienne Breanna Stewart (1,93 m de taille, 2,16 m d'envergure, 25 ans).

De retour la semaine passée lors du TQO

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en finale de l'EuroLeague, contre Ekaterinbourg, en avril 2019, l'ex-joueuse du club russe de Koursk a effectué son retour à la compétition la semaine passée avec l'équipe nationale américaine, à l'occasion du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Belgrade en Serbie. Elle a cumulé 9 points à 4/9 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives contre la sélection serbe et 11 points à 5/7, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 16 d'évaluation en 14 face au Mozambique.

Ekaterinbourg, cinq fois vainqueur de l'EuroLeague (2003, 2013, 2016, 2018 et 2019), occupe la première place du groupe A de l'EuroLeague avec 11 victoires en 12 matchs. L'équipe compte quelques unes des meilleures joueuses du Vieux Continent, comme l'ailière espagnole Alba Torrens, l'intérieure belge Emma Meesseman ou la jeune poste 5 russe Maria Vadeeva (17,8 d'évaluation en moins de 19 minutes de moyenne en EuroLeague). Sans oublier la poste 5 étasunienne Brittney Griner. Bref, une sacrée armada !

Ce retour à la compétition en club va permettre à Breanna Stewart de préparer son retour en WNBA, après une saison blanche. En 2018, elle avait remporté le titre avec le Seattle Storm ainsi que le trophée de MVP de la saison régulière.