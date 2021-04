Ekaterinbourg remporte une nouvelle fois l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Comme en 2018 et 2019, Ekaterinbourg remporte l'EuroLeague féminine. Les stars du club russe ont été menées jusqu'au milieu du deuxième quart-temps (25 partout) avant d'accélérer en montant leur intensité physique et de faire la course en tête. Si Salamanque a recollé à 2 points au début du dernier quart-temps, les Iekaterinbourgeois es avaient trop de talent et d'expérience pour se laisser surprendre. Elles l'ont emporté 78 à 68.

Passée à côté en demi-finale contre le Fenerbahçe Istanbul, Emma Meesseman a cette fois dominé (19 points à 5/9 aux tirs, 8 rebonds et 3 passes décisives). Globalement, les joueuses de Miguel Mendez ont remporté la bataille du rebond (46 prises à 30). Il faut dire qu'avec Jonquel Jones (11 prises), Breanna Stewart (6, élue MVP du Final Four) et Brittney Griner (8), ils avaient le matériel pour.

A noter que le Fenerbahçe Istanbul, qui évoluait à domicile, a remporté la petite finale contre Sopron (64-58). Gabby Williams n'a pas joué.