Ekaterinbourg s'en sort contre le Fenerbahçe et affrontera Salamanque en finale

EUROLEAGUE F

Crédit photo : EuroLeague

Grand favori pour le titre en EuroLeague, Ekaterinbourg a eu bien du mal à se défaire du Fenerbahçe Istanbul ce vendredi en demi-finale. Les joueuses de Miguel Mendez se sont imposés de 4 petits points (88-84) seulement face aux Stambouliotes - qui évoluent à domicile dans ce Final Four - de Satou Sabally (20 points à 5/9, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation) et de la MVP de la saison Alina Iagupova (26 points à 9/23 et 8 passes décisives en 27 minutes). C'est peu avant la mi-temps que les Russes ont fait l'écart pour compter jusqu'à 12 points d'avance (60-48) après 21 minutes de jeu. Mais les Turques n'ont pas lâché et égalisé (79 partout) à 4 minutes de la fin. Finalement, Allie Quigley (27 points à 11/17 et 4 passes décisices), Alba Torrens (10 points à 4/7 en 17 minutes, Breanna Stewart (17 points à 8/14, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d'évaluation en 34 minutes), Emma Meesseman (3 points à 1/5 et 6 rebonds en 24 minutes) et Brittney Griner (16 points à 6/14, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d'évaluation en 30 minutes) ont eu le dernier mot.

Elles retrouveront en finale Salamanque qui a pris le dessus sur Sopron dans l'autre demi-finale (72-61). La partie était très serrée avant que les Espagnoles ne passent un 10-0 aux Hongroises dans le troisième quart-temps (de 38-39 à 48-39) pour faire l'écart et filer vers la victoire. Gabby Williams est passée à côté de son match (9 points à 3/11, 0 rebond et 3 passes décisives en 30 minutes) alors qu'en face Tiffany Hayes a dominé les débats (25 points à 8/11 et 5 rebonds en 29 minutes).

Après la petite finale de l'EuroLeague, à 14 heures, la finale de l'EuroLeague se déroulera à 18 heures ce dimanche.