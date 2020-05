Elodie Godin et Sandrine Gruda dans le Top 5 des meilleures rebondeuses de l'histoire d'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Après avoir révélé les meilleures marqueuses, l'EuroLeague féminine a dévoilé les meilleures rebondeuses de son histoire moderne, soit depuis la saison 1996/97. Deux représentantes françaises se trouvent dans les hauteurs de cette catégorie : Elodie Godin (1,92 m, 34 ans) et Sandrine Gruda (1,93 m, 32 ans).

À 34 ans, Elodie Godin ne cesse d'impressionner, dans le championnat de France mais aussi au plus haut niveau européen. Avec pas moins de 1 423 rebonds saisis en 214 rencontres d'EuroLeague, l'intérieure française pointe à la quatrième place de ce classement. En moyenne, elle tourne à 7,3 points, 6,6 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne par match. Récemment prolongée par le Tango Bourges Basket, la native de Cherbourg pourrait avoir l'opportunité d'entrer dans le trio de tête des meilleures rebondeuses. Malgré le fait qu'elle n'est jamais remportée la compétition, sa défense est réputée en Europe. Passée par Bourges Basket (FRA), l'US Valenciennes (FRA), l'USK Prague (CZE), Taranto (ITA), Famila Schio (ITA) et Lattes-Montpellier (FRA), elle est toujours parvenue à être une pièce maîtresse des effectifs dans lesquels elle est passée.

Figurant déjà à la troisième place de la liste des meilleures marqueuses, Sandrine Gruda prouve encore davantage son efficacité en pointant à la cinquième position des meilleures rebondeuses de l'histoire de la compétition. L'intérieure tricolore a disputé 226 rencontres d'EuroLeague et attrapé 1 405 rebonds. En moyenne, elle tourne à 13,1 points, 6,2 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne par match. Preuve de sa capacité à rester au plus haut niveau durant de nombreuses saisons, Sandrine Gruda reste sur un exercice 2019/20 flamboyant.

À la première place, bis repetita

En tête du classement des meilleures joueuses en terme de points inscrits, Ann Wauters (1,95 m, 39 ans), figure à nouveau sur le toit de l'Europe en terme de rebonds. La légende du basket belge compile un total de 3 771 points et 1 876 rebonds en 271 rencontres soit 13,9 points et 6,9 rebonds de moyenne. Cette performance historique souligne à quel point la triple vainqueure de l'EuroLeague a dominé la compétition au fil de ses années sur les parquets européens, mais aussi sa longévité.

Les 10 des meilleures rebondeuses de l'EuroLeague :