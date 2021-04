Elue meilleure défenseuse de la saison d'EuroLeague, Gabby Williams est aussi dans le cinq idéal de la saison

EUROLEAGUE F

L'ailière franco-américaine Gabby Williams a largement contribué à la qualification de Sopron pour le Final Four de l'EuroLeague (16,8 points à 48,5% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 3 passes décisives pour 17,3 d'évaluation en 32 minutes). A tel point qu'elle a été désignée dans le cinq idéal de la compétition, en compagnie de Courtney Vandersloot (Ekaterinbourg) Alina Iagupova (Fenerbahçe), Katie Lou Samuelson (Salamanque) et Emma Meesseman (Ekaterinbourg). De plus, l'ancienne joueuse du BLMA a été élue meilleure défenseuse de la saison. Une belle mise en valeur deux jours avant l'annonce de la présélection de l'équipe de France féminine pour l'EuroBasket 2021.

Iliana Rupert élue meilleure jeune



C'est l'ancienne ailière de Villeneuve d'Ascq Alina Iagupova qui a été élue MVP de la compétition. Iliana Rupert (Bourges) a été élue meilleure jeune pour la deuxième saison de suite. Enfin, Roberto Iniguez (Salamanque) a été élu meilleur coach.



Marine Johannès (ASVEL Féminin) fait partie du deuxième cinq idéal.