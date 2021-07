Enceinte, Cheyenne Parker ne reviendra pas au BLMA en 2021-2022

Auteure de deux passages au BLMA, en 2019-2020 puis en 2020-2021, l'intérieure américaine Cheyenne Parker (1,93 m, 28 ans) ne rejoindra finalement pas les Gazelles. Le 14 juillet, elle a annoncé sur le site The Players Tribune être enceinte, trois jours après avoir joué son dernier match de la saison WNBA avec Atlanta. Lattes-Montpellier est donc actuellement en quête d'une poste 5, alors que le club est engagée en EuroLeague en plus de la Ligue Féminine de Basket.

A message from @AtlantaDream’s Cheyenne Parker to her baby: “I’m always, always, always going to be there. You need me, I’m there — that’s the Mama Cheyenne guarantee...” https://t.co/sbc2sdce8N pic.twitter.com/dcgKmP8Mav